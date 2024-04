11 anni lui e 9 lei: fermati per furti in appartamenti

La segnalazione è scattata il lunedì di Pasqua per un furto in abitazione in corso in via Magno Magnini, a Perugia. E la squadra Volante si è portata subito sul posto. Nell’abitazione in questione – hanno scoperto gli agenti – si era introdotto un 11enne (già con precedenti per furto) mentre a fare da ‘palo’ c’era una bambina di appena 9 anni di età. La bimba è stata fermata mentre il ragazzino è scappato verso il parco Chico Mendes, dove la polizia lo ha rintracciato poco dopo. Con sé, in uno zaino, aveva gioielli, un orologio, un rasoio elettrico e articoli di bigiotteria, oltre a quattro cacciaviti e alcune lastre di plastica per aprire le porte. «Accompagnati in questura per gli accertamenti di rito – riporta la nota – è emerso che i due minori erano gli autori anche di un altro furto in appartamento, avvenuto la stessa mattina in uno stabile in via Enrico Fermi. Per questi motivi, gli agenti hanno deferito entrambi all’autorità giudiziaria per il rato di furto aggravato continuato in concorso. L’11enne, inoltre, è stato denunciato per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso».

