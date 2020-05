20enne si ustiona nel tentativo di bruciare un nido di formiche

Si è ustionato seriamente nel tentativo di liberarsi da un nido di formiche che, evidentemente, lo infastidiva. Disavventura per un 20enne di Città della Pieve (Perugia), nella giornata di giovedì. Il ragazzo avrebbe utilizzo del materiale infiammabile, perdendone il controllo. Da qui le ustioni riportate agli arti ed all’addome che ne hanno richiesto il trasferimento in elicottero, dopo i primi soccorso all’ospedale di Perugia, al centro grandi ustionati del ‘Bufalini’ di Cesena. Le lesioni riguarderebbero oltre il 25% del corpo ma – si apprende dall’azienda ospedaliera perugina – le condizioni del giovane non sarebbero comunque gravi.

