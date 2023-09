57enne ternana ha 4,5 chili di hashish nel garage: arrestata

Una donna ternana di 57 anni (M.C.B. le sue iniziali) è stata arrestata in flagrante, giovedì, dagli agenti della III sezione della squadra Mobile di Terni per detenzione di droga a fini di spaccio. La donna, pensionata e incensurata, era appena uscita dal centro commerciale Cesure ed era a bordo della propria auto insieme alla figlia – estranea ai fatti – quando è stata fermata dai poliziotti per un controllo. Subito ha palesato un certo nervosismo – riferisce la questura di Terni in una nota – tanto da ammettere agli agenti di avere in casa una modica quantità di droga.

La perquisizione e l’arresto

Così è scattata la perquisizione domiciliare durante la quale la 57enne ha consegnato spontaneamente della marijuana: 7,2 grammi in tutto. Gli investigatori della Mobile hanno però individuato, sempre in casa, tre frammenti di hashish per un peso di 17 grammi e, quando hanno passato al setaccio il garage dell’abitazione, hanno trovato ben 44 panetti di hashish per un totale di 4,5 chilogrammi di droga. Oltre a ciò sono emersi anche due bilancini di precisione, materiale per confezionare le dosi e 1.145 euro in contanti. La donna è stata arrestata e, sentito il pm Giorgio Panucci, tradotta nel carcere di Perugia Capanne a disposizione dell’autorità giudiziaria. La convalida si è tenuta venerdì mattina di fronte al gip Chiara Mastracchio e in quella sede la misura cautelare è stata ‘attenuata’: la 57enne, difesa dall’avvocato Francesco Mattiangeli, si è vista applicare gli arresti domiciliari in luogo del carcere.