A piedi sull’A1, salvato 15enne di Roma: «Volevo andare a Milano»

È accaduto martedì mattina, quando una pattuglia della polizia Stradale di Orvieto, nel tratto di autostrada A1 tra Magliano Sabina (Rieti) ed Orte (Viterbo), ha notato un ragazzo camminare a piedi sulla corsia di emergenza. Immediatamente gli agenti si sono fermati per accertare la situazione, chiedendo al giovane come mai si trovasse lì e da solo. Senza alcuna esitazione il ragazzo ha risposto tranquillamente di aver compiuto da poco 15 anni e che, all’insaputa dei genitori, non era andato a scuola perché voleva raggiungere la città di Milano. A quel punto gli agenti, compresa la situazione e dopo aver instaurato un dialogo sereno con il ragazzo, lo hanno accompagnato presso gli uffici della Stradale di Orvieto ed hanno avvertito i genitori. Che lo hanno raggiunto poco dopo, per il classico sospiro di sollievo.

