A Terni nasce il ‘Roma club ternani romanisti’

È ufficiale, Terni ha il suo primo club di tifosi romanisti. Sabato 17 settembre al Circolo Csi Diego Bianchina l’inaugurazione del ‘Roma club Ternani romanisti – Brigata Angelo Nulli’ e i membri del direttivo promettono grandi sorprese: «Siamo davvero emozionati ed orgogliosi».

VIDEO

La nascita del club

L’idea del club, raccontano dal direttivo, «nasce da un gruppo Facebook creato nel 2010 per riunire tutti i ternani che hanno in comune la fede giallorossa. Un gruppo – che ad oggi conta quasi 400 iscritti; ndr. – dove scambiare opinioni sulla squadra, sulle partite e a volte anche darsi appuntamento per andare a vedere la nostra Roma allo stadio Olimpico o in trasferta. Tutto questo negli anni è diventato sempre più forte, unito, concreto, tanto da portarci a sognare un vero e proprio club. Oggi finalmente non è più un sogno perché abbiamo dato vita all’associazione e creato lo statuto. Grazie all’aiuto dell’Utr (Unione tifosi romanisti) siamo ufficialmente un club».

Una dedica speciale

Un club «che abbiamo voluto intitolare al nostro caro amico Angelo Nulli – aggiungono – un ternano tifosissimo della Roma scomparso ad aprile a causa di un tragico incidente stradale. A lui dedicheremo tutte le nostre attività, dalle più goliardiche alle più concrete, cercando anche di fare del bene dove possibile. Molte sono le iniziative in programma, molti sono gli obiettivi e le sorprese in cantiere. Per scoprirle tutti i tifosi e i simpatizzanti sono invitati al Grand opening party in programma sabato 17 settembre a partire dalle 18 al Circolo Csi Diego Bianchina, in via Narni zona Polymer a Terni. La serata sarà l’occasione per conoscere le nostre attività e sottoscrivere la tessera che sarà l’unico mezzo per poter accedere al club e vivere i vari eventi e manifestazioni. Vi aspettiamo e sempre Forza Roma».

FOTO