A1: autoarticolato sbanda fra Fabro e Orvieto. Code e disagi

Aggiornamento ore 22.03

È stato riaperto il traffico su una sola corsia, inizia a smaltirsi la coda.

Aggiornamento ore 21.42

La coda che si è formata in seguito all’incidente è di 5 chilometri con traffico tutt’ora bloccato. In corso la pulizia del piano viabile e valutazioni sulle operazioni di pulizia da attuare.

Incidente stradale nella prima serata di martedì lungo il tratto umbro dell’autostrada A1, fra Fabro e Orvieto (chilometro 442, direzione Roma), in provincia di Terni. Un autoarticolato è finito di traverso sulla carreggiata ed ha perso una quantità considerevole di gasolio, finito sull’asfalto, in seguito ai danni riportati dai serbatoi del mezzo pesante. Sulla carreggiata, presenti anche molti detriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale di Orvieto e personale di Autostrade per l’Italia. Significativi i disagi per la viabilità. Il sinistro non ha causato feriti. In aggiornamento