A1, camion si ribalta: problemi per il traffico

L’incidente è avvenuto in terra toscana lungo la A1, tra Arezzo e Monte San Savino al km 363, ma ci sono ripercussioni anche per chi è diretto verso l’Umbria e Roma. Sabato mattina alle 8 un camion – la motrice occupa la corsia di sorpasso e di marcia della carreggiata opposta – che trasportava un carico di gomme si è ribaltato andando a finire nell’altra parte: ferito in modo non grave l’autista, un 26enne campano. Inevitabili ripercussioni per la viabilità: «Sulla A1 Milano-Napoli tra Arezzo e Monte San Savino in direzione di Roma, è stata disposta la chiusura del tratto. All’interno – spiega Autostrade per l’Italia – del tratto chiuso il traffico defluisce su una corsia con quattro chilometri di coda. Chi viaggia in direzione di Roma, dopo l’uscita obbligatoria ad Arezzo dove si sono formati cinque km di coda, può rientrare in autostrada a Monte San Savino, dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Per le lunghe percorrenze si consiglia di uscire a Firenze Impruneta, seguire le indicazioni per la SS 326, raccordo Siena-Bettolle, e rientrare in autostrada a Valdichiana». In loco anche la polizia Stradale.

Condividi questo articolo su