A1, fuori strada con il tir: soccorso fra Fabro e Chiusi

Incidente stradale autonomo martedì mattina, intorno alle ore 7, lungo l’autostrada A1 fra i caselli di Fabro (Terni) e Chiusi (Siena). Coinvolto un autoarticolato il cui conducente ne ha perso il controllo, finendo fuori strada oltre il guardrail. Sul posto sono subito giunti gli agenti della polizia stradale di Orvieto che hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre l’autista – un 60enne – dalla cabina danneggiata. L’uomo è stato assistito dal 118 e quindi trasportato d’urgenza all’ospedale di Perugia per le cure del caso. Non si registrano disagi per la circolazione e la dinamica del sinistro è al vaglio del personale della Stradale orvietana, coordinata dal dirigente Stefano Spagnoli.

