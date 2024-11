A1, furgone con carico di rame si ribalta tra Fabro e Orvieto. Gli occupanti fuggono

Incidente nella prima mattinata – alle 6 circa – lungo l’autostrada A1 tra Fabro e Orvieto, in direzione sud. Un furgone con a bordo un carico di rame si è ribaltato e, al momento dell’arrivo della polizia Stradale, il mezzo era senza persone all’interno. Le operazioni di recupero e gestione della viabilità sono proseguite per circa un’ora anche con l’intervento del personale di Autostrade per l’Italia; sul posto anche i vigili del fuoco. Ancora in corso la ricerca degli occupanti che, presumibilmente, sono fuggite nelle campagne circostanti. Non ci sono altri veicoli coinvolti.

