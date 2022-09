Due furgoni ed un’auto sono rimasti coinvolti in un incidente nella prima mattinata di lunedì lungo la A1, non distante dal casello di Orte in direzione Firenze. Sono rimaste ferite nove persone: fortunatamente nessuna di loro è in condizioni gravi. Sul posto gli operatori sanitari del 118 e gli agenti della polizia Stradale per la gestione della viabilità.

