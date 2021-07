Chiusura della carreggiata sud dell’autostrada e diversi chilometri di coda. Problemi lungo la A1 nel tardo pomeriggio di martedì tra Fabro e Orvieto: a causarli l’incendio di un tir che trasportava generi alimentari. Sul posto per la gestione della viabilità e il coordinamento delle attività per consentire ai vigili del fuoco di domare le fiamme sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale di Orvieto; con loro anche il personale di Autostrade per l’Italia. Non ci sono feriti.

