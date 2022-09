Addio ad Enrico Boschetti, una vita per la cardiologia

Cordoglio in tutta l’Umbria per la morte, avvenuta giovedì dopo una lunga malattia, del professor Enrico Boschetti, medico cardiologo perugino, per anni primario del reparto di cardiologia dell’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni. Avrebbe compiuto 75 anni il prossimo dicembre.

Il ricordo

A renderne nota la scomparsa e a ricordare il professionista con un emozionato post sui social, è stato Luca Ferrucci, professore di economia e management all’Università di Perugia, nonché amico di Boschetti. «Un amico indimenticabile – scrive Ferrucci -. Una persona straordinariamente gentile, con una cultura vastissima, capace di illuminarti grazie ad ogni momento passato con lui. Un medico sempre attento ai suoi pazienti, capace di ascoltarli e di andare oltre i limiti della specializzazione professionale. Vola in alto e sorridi vedendo le nostre miserie umane!». I funerali di Boschetti – che lascia la moglie Federica e i figli Maria Vittoria e Riccardo – si svolgeranno sabato alle 11 nella chiesa della Madonna dell’Oliveto di Passignano sul Trasimeno. La camera ardente sarà allestita fino alle 10 di sabato nella Chiesa del Santissimo Sacramento (Cristo Morto), sempre a Passignano.