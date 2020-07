Alcantara, gravi lesioni per un operaio 32enne di Terni

Grave infortunio sul lavoro alla Alcantara di Nera Montoro (Narni) nel primo pomeriggio di giovedì. Da quanto appreso un giovane operaio, un 32enne dipendente di Alcantara e residente a Terni, è rimasto incastrato con il braccio destro in una smerigliatrice ed ha riportato lesioni importanti alla mano ed all’avambraccio. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri del comando stazione di Narni Scalo e gli addetti della Usl Umbria2, quest’ultimi competenti per l’indagine relativa all’accaduto. L’uomo è stato estratto dal macchinario e trasportato d’urgenza in ospedale a Terni.

Il bollettino all’arrivo al pronto soccorso

Questa la nota diramata alle ore 18 di giovedì dall’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni: «Alle 17.45 circa è giunto al pronto soccorso dell’ospedale di Terni un uomo di 32 anni residente a Terni, rimasto vittima di un grave infortunio sul lavoro presso la ditta Alcantara. Il paziente ha riportato un gravissimo trauma da schiacciamento del braccio destro. Al momento sono in corso le consulenze specialistiche da parte del chirurgo della mano e del chirurgo vascolare».

Articolo in aggiornamento