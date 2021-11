Alcantara, ustioni alle gambe per un operaio 34enne: in ospedale

Serio infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di lunedì presso l’azienda Alcantara di Nera Montoro, nel territorio comunale di Narni. Intorno alle ore 13.30 un giovane operaio 34enne di nazionalità italiana, residente a Terni, stava svolgendo dei lavori con un’autocisterna quando dell’acqua bollente è fuoriuscita dal mezzo da lavoro, investendolo dalla vita in giù. L’uomo è stato soccorso dagli operatori del 118 di Narni che, dopo le prime cure prestate sul posto, lo hanno trasportato d’urgenza – in ‘codice rosso’ – all’ospedale ‘Santa Maria di Terni. Lì è stato visitato e medicato: in seguito agli accertamenti condotti, i sanitari hanno escluso il pericolo di vita, stabilendo una prognosi di circa 20 giorni salvo complicazioni. Successivamente l’operaio 34enne ternano è stato ricoverato nel reparto di chirurgia: al netto delle ustioni, versa complessivamente in buone condizioni di salute. Sul luogo dell’incidente sul lavoro si sono portati i carabinieri del comando Compagnia di Amelia che, coordinati dal capitano Laura Protopapa, hanno avviato i primi accertamenti volti a ricostruire la dinamica dell’accaduto, anche in relazione agli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro. L’accaduto è ovviamente destinato a finire all’attenzione dell’autorità giudiziaria e dell’Inail. Per la giornata di martedì, in azienda, si terrà una riunione fra i rappresenti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) di Alcantara, per analizzare il fatto, comprendere cosa sia effettivamente accaduto e assumere eventuali decisioni.

