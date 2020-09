‘Aldo Moro’ Terni, l’assessore: «Soluzione in vista»

di Fra.Tor.

In merito al malcontento manifestato da alcuni genitori al dirigente scolastico della scuola primaria ‘Battisti’, direzione didattica ‘Aldo Moro’ di Terni, sabato è intervenuto l’assessore alla scuola del Comune di Terni, Cinzia Fabrizi, per fare un po’ di chiarezza e rassicurare le famiglie.

Individuata una struttura esterna

«Confermo quanto spiegato dal dirigente scolastico ai genitori – evidenzia l’assessore – in merito alla richiesta di utilizzo di una struttura esterna alla scuola. La struttura è stata individuata, si trova in via Giovannini e all’interno ci sono già delle aule adibite ad attività didattica – precedentemente da parte di un privato – è adeguata, a norma e risponde alle esigenze dell’istituto, manca solo il contratto di locazione e il riallaccio delle utenze. Ma per sbloccare il tutto avevamo bisogno di vedere i risultati di una nostra partecipazione ad un bando del ministero, che è arrivata nel tardo pomeriggio di mercoledì 9 settembre. Questo ci ha quindi impedito di essere pronti per il 14 settembre, giorno della riapertura delle scuole. Ora i finanziamenti ci sono e di conseguenza anche i locali, nei prossimi 7-10 giorni saranno disponibili, quindi, le famiglie possono stare tranquille che le soluzioni individuate ora dal dirigente scolastico sono solo provvisorie».

Le elezioni e la sanificazione

Come possono stare tranquille, ci tiene a precisare Cinzia Fabrizi, «le famiglie di tutti quegli studenti che frequentano scuole che saranno sedi di seggio il 20 e 21 settembre. Le scuole saranno sanificate da ditte specializzate e per questo la Regione Umbria ha stanziato dei fondi specifici. Le scuole riapriranno il 24 settembre proprio per garantire la massima sicurezza a studenti e personale».