Allarme per altri temporali nel perugino

C’è un fronte temporalesco in arrivo sull’Umbria. Dopo l’allerta della protezione civile lanciata venerdì, le previsioni di Perugia Meteo per la giornata di sabato confermano un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche. E ovviamente ciò provoca allarme e paura nei centri abitati colpiti lunedì da una alluvione.

In arrivo anche delle grandinate

«Come mostra l’immagine del radar meteo della protezione civile – scrive Michele Cavallucci – un fronte temporalesco molto organizzato si sta avvicinando all’Umbria e nelle prossime ore l’attraverserà da nord-ovest, verso sud-est, portando rovesci e temporali sparsi, localmente forti, accompagnati da forti raffiche di vento e locali grandinate».

Temperature fin sotto il 10 gradi

«Il tempo andrà migliorando dal pomeriggio – prosegue – a partire dalle zone settentrionali dell’Umbria, in estensione progressiva al resto del territorio con cielo poco nuvoloso in serata. La perturbazione porterà un ulteriore calo termico, che sarà ancor più apprezzabile al mattino di domenica, quando avremo alcune località che potrebbero registrare minime anche al di sotto dei 10°C, il tutto accompagnato da ventilazione moderata settentrionale».

L’avviso della protezione civile

«I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento». Sulla base delle previsioni è stata valutata così l’allerta gialla per la giornata di sabato – sia per rischio temporali che idrogeologico – anche per sette regioni, Umbria compresa.