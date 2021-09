Alle cerimone da (elegante) finto invitato per rubare: preso 45enne di Terni

Alla fine la ‘festa’ l’hanno fatta a lui. È finito infatti nei guai un uomo sui 45 anni, di origini pugliesi e residente a Terni, arrestato dai carabinieri di Soriano del Cimino (Viterbo) con l’accusa di essere un ladro seriale specializzato in furti nelle auto degli invitati alle feste di matrimoni, cresime e altre celebrazioni.

L’operazione

Gli episodi contestati sono avvenuti nei comuni della zona sud della provincia di Viterbo. Dopo le diverse segnalazioni raccolte, i militari della stazione di Soriano – insieme ai colleghi del Nor della Compagnia di Viterbo – hanno organizzato un servizio di osservazione degli invitati di uno specifico matrimonio. Durante il ricevimento è arrivato il 45enne, con una Mercedes berlina, munito di coccarda da cerimonia e vestito elegante, che ha partecipato sia al brindisi che al rinfresco. I militari lo hanno però notato allontanarsi da solo prima della fine e osservare le auto nel parcheggio, fino ad individuare quella dove rubare. Ha quindi rotto il vetro del veicolo, portandosi via gli oggetti all’interno. È stato subito bloccato e portato in caserma, ovviamente ancora con gli abiti eleganti indosso.