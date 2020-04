Terni-Narni, Neoconca 97 mila euro per studio epidemiologico

di S.F.

Il progetto ha l’obiettivo di sviluppare il profilo di salute dei residente dell’area ternana con focus su morbosità tumorale e cronica, nonché la caratterizzazione e la quantificazione del rischio ambientale cui sono esposti i cittadini. Si chiama ‘Neoconca’ e lanciarlo nel maggio del 2018 fu la cattedra di igiene – corso di laurea in medicina e chirurgia – dell’università di Perugia: in attesa dell’elaborazione finale, sono state approvate la scheda di attuazione specifica e la proposta di accordo organizzativo tra i Comuni di Terni e Narni. Tutto è legato ai 4 milioni di euro del ‘patto’ da 4 milioni di euro firmato nel dicembre 2018 tra il Mattm, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e la Regione Umbria.

L’ACCORDO DI PROGRAMMA E GLI INTERVENTI PER 4 MILIONI

LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DEL SETTEMBRE 2018

Quasi 100 mila euro

‘Neoconca’ è inserito nell’accordo di programma con il Mattm legato alla qualità dell’aria nella ‘conca’ ternana. La Regione ha svolto attività di coordinamento con i due Comuni (Terni è capofila) coinvolti e da ciò sono nati quattordici progetti per procedere con le azioni di risanamento, finanziate per 4 milioni dal Ministero: 97 mila 600 euro – cifra che comprende l’Iva – sono per l’approfondimento epidemiologico in questione. Come detto l’iter è partito nel 2018, tuttavia nella specifica scheda viene indicato che il tempo di realizzazione va dal I° semestre 2020 al II° 2021. «Individuazione degli impatti degli inquinanti atmosferici sulla salute sulla popolazione della conca ternana per l’attuazione di politiche di prevenzione», si legge invece tra i benefici ambientali.

IN AVVIO DI 2020 LA PRIMA TRANCHE DA 624 MILA EURO PER TERNI

Da ‘Sentieri’ a ‘Neoconca’

L’ex commissario straordinario Antonino Cufalo accettò subito la richiesta di collaborazione dell’università di Perugia. Negli ultimi anni a Terni si è dibattuto spesso su un altro studio epidemiologico, ‘Sentieri’: «Stante le evidenze e le indicazioni riguardo le criticità ambientali – la descrizione della nuova analisi – della conca ternana e l’incidenza di determinate patologie sulla popolazione residente», si procede con la «realizzazione di un approfondimento epidemiologico analitico (studio di coorte residenziale) finalizzato a stimare il rischio sanitario associato all’esposizione a inquinamento atmosferico». Chi è coinvolto nell’elaborazione dell’analisi? Sempre nel 2018 fu costituito un comitato tecnico-scientifico coordinato dalla Usl Umbria 2 e che vede la partecipazione dell’UniPg con Giancarlo Pocetta, dell’Istituto superiore di sanità con Lucia Fazzo, del Cnr di Pisa con Fabrizio Bianchi e Arpa Umbria.

L’ACCORDO REGIONE-MATTM DEL 2018

«Raccolti i dati»

Nel corso dell’ultimo anno e mezzo non se ne è parlato granché. I primi passi sono stati fatti: «Abbiamo fatto – spiega Armando Mattioli dell’unità di progetto ambiente e salute della Usl Umbria 2, coordinatore del comitato insieme al collega Ubaldo Bicchielli – tutto ciò che dovevamo fare in riferimento a noi, Arpa e Comune. Per ora sono stati raccolti i dati necessari, ora dobbiamo fare l’elaborazione insieme al Cnr e all’Iss». Tra le altre azioni da portare avanti spiccano quelle più rilevanti da 816 mila euro per l’incentivo all’uso del Tpl tramite biglietti e abbonamenti agevolati, 680 mila euro per la concessione di contributi per la rottamazione di veicoli a benzina o diesel fino ad euro 4 (più il conseguente acquisto di mezzi a basso impatto ambientale), 390 mila per la centrale unica della mobilità sostenibile Terni-Narni e 317 mila per la pista ciclabile di collegamento tra borgo Rivo e via Bramante.