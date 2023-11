Amelia: autocarro si sfrena e travolge giovane operaio

Serio infortunio sul lavoro per un operaio 26enne di nazionalità indiana nella tarda mattinata di giovedì – intorno alle ore 12.30 – ad Amelia (Terni), in via del Mattatoio. Secondo quanto appreso, il giovane stava conducendo un autocarro quando, nei pressi del sottopasso della strada statale 205 Amerina, si è fermato per assicurarsi che il mezzo riuscisse a passarci. Nel mentre, il veicolo si è sfrenato e lo ha colpito alle gambe. Un agente della polizia Locale di Amelia, in servizio nella vicina piazza XXI Settembre, è stato il primo a prestare soccorso: resosi conto dell’accaduto, si è precipitato sul posto e ha spostato l’autocarro, evitando conseguenze ancora più gravi e ‘liberando’ l’operaio ferito. Quest’ultimo è stato preso in consegna dagli operatori del 118 che lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni: esclusa la riserva di prognosi, non è in pericolo di vita ma avrebbe riportato lesioni gravi, in particolare ad una gamba. In seguito al concitato accaduto, l’autocarro è finito contro il muro del ponte e per rimuoverlo sono servite alcune ore, con la strada rimasta nel frattempo chiusa e la viabilità gestita dal personale della polizia Locale amerina.

