Amelia, centauro di 22 anni perde la vita

Incidente stradale mortale nella prima serata di mercoledì ad Amelia (Terni), lungo la strada statale 205 nella zona de ‘Le Colonne’, alle porte dell’abitato amerino. A perdere la vita è stato un ragazzo di 22 anni, Andrea Proteo, originario di Narni e residente ad Amelia. Il giovane, in sella ad una moto Ktm 300 da enduro, è finito frontalmente contro un autobus di linea Busitalia intento a svoltare in direzione Montecastrilli. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovanissimo centauro morto sul colpo, i vigili del fuoco del distaccamento di Amelia e i carabinieri della Compagnia di Amelia – nucleo radiomobile e comando stazione di Narni Scalo – per ricostruire l’accaduto e gestire la viabilità. Il conducente dell’autobus – si apprende – è risultato negativo all’alcoltest.

Dolore

Profondo il cordoglio ad Amelia per la scomparsa del ragazzo. Appassionato di calcio – giocava con l’Amerina e partecipava a diversi tornei estivi della zona – e soprattutto di motori. In tanti lo ricordano come un giovane davvero per bene, stimato e benvoluto. Con un profondo senso dell’amicizia e tanta voglia di vivere. Shoccata l’intera comunità – e prima di lei, i familiari del 22enne – costretta a fare i conti con una scomparsa così prematura.