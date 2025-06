Si è svolta martedì 24 giugno – 35 i candidati presenti sulle 45 candidature inizialmente accolte – la prova scritta del concorso per istruttori di polizia Locale del Comune di Amelia. Il posto disponibile è uno ma dal concorso emergerà la graduatoria che resterà poi attiva per eventuali ulteriori assunzioni. La commissione era composta dal comandante della polizia Locale amerina Francesco Castellani (presidente), dal segretario generale del Comune Giovanna Basile e dal responsabile del servizio di polizia Locale del Comune di Stroncone. Sul piano amministrativo, l’organizzazione è stata curata nel dettaglio da Laura Nieddu, funzionario amministrativo del Comune di Amelia, responsabile di tutte le procedure amministrative che renderanno possibile la sostituzione dell’ultimo operatore collocato in quiescenza, in un contesto in cui la carenza di personale è un elemento ‘cronico’ (la polizia Locale di Amelia conta un terzo del personale previsto dalla normativa e necessario all’espletamento dei servizi). La prova scritta è stata svolta con il supporto della società Ecrytera di Chieti che ha fornito i devices necessari, garantendo il completo anonimato dei candidati fino all’attribuzione del punteggio definitivo da parte della commissione.