Amelia: guida auto sottoposta a sequestro. Denunciato 25enne

Quando ha visto la pattuglia dei carabinieri, che in effetti volevano fermarlo per un controllo, ha accelerato iniziando a fare sorpassi in serie in un tratto stradale piuttosto pericoloso. Alla fine però l’uomo, un 25enne egiziano domiciliato ad Amelia, è stato fermato e, alla richiesta di spiegazioni, ha giustificato la sua condotta ammettendo di essere al volante di un’auto sottoposta a sequestro amministrativo. Il riscontro da parte dei militari dell’Arma amerina ha confermato la versione: l’auto era stata sequestrata due mesi prima per mancanza di assicurazione Rca e sottoposta a fermo amministrativo per guida senza patente. Per questo il 25enne è stato denunciato alla procura di Terni per ‘sottrazione di bene sottoposto a sequestro’. Il veicolo è stato poi affidato ad un custode mentre la patente del giovane, rilasciata dalla Repubblica Araba d’Egitto, è stata ritirata e trasmessa alla prefettura di Terni.

