Amelia, i vigili del fuoco traslocano

Dopo 27 anni i vigili del fuoco di Amelia lasciano la storica caserma di via Nocicchia – dal 1° giugno 1994 primo insediamento permanente ministeriale nel territorio amerino – per una nuova ‘casa’. Il trasferimento è avvenuto giovedì mattina, alla presenza del comandante provinciale Giancarlo Cuglietta, nella ex sede del corpo forestale dello Stato, adattata alle esigenze dei vigili. La nuova sede è dotata di ampi spazi e di tecnologie al passo con i tempi ed, essendo di proprietà del demanio, porta ad un risparmio di risorse economiche per la pubblica amministrazione. Piena soddisfazione è stata espressa del comandante Cuglietta che ha voluto presenziare personalmente alle operazioni di trasferimento sottolineando il fatto che oramai «la vecchia caserma non era più adeguata alle aumentate esigenze». L’ingegner Cuglietta ha anche ringraziato l’amministrazione comunale «per la collaborazione che ha sempre dimostrato nei confronti dei vigili del fuoco», oltre che tutto il personale che «con spirito collaborativo e abnegazione ha reso possibile il raggiungimento di tale obiettivo».

