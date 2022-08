Amelia: notte violenta. Aggredito operatore della security. Fermato un giovane amerino

Lunghi momenti di paura nella notte fra sabato e domenica ad Amelia (Terni) dove in pieno centro storico, a margine dell’evento ArtFallFestival – peraltro riuscitissimo – un soggetto ha dato pesantemente in escandescenze, aggredendo un addetto alla security della AF Service. Secondo quanto appreso, i fatti sono accaduti intorno alle ore 2.30 e si sono protratti per quasi due ore. Il soggetto, amerino, già noto alle forze dell’ordine e in evidente stato di alterazione, avrebbe colpito l’operatore – forse anche con un oggetto contudente – causandogli lesioni al volto ed alla testa. Allontanato da piazza Unità d’Italia, l’aggressore si è portato nella zona di piazza XXI settembre dove le forze dell’ordine – carabinieri e polizia Locale di Amelia – hanno dovuto faticare non poco per bloccarlo e renderlo inoffensivo. Una volta calmato, il giovane – con il consenso dei genitori – è stato trattato dai sanitari intervenuti sul posto e quindi trasportato in ambulanza all’ospedale di Terni. Ovviamente necessarie le cure anche per l’operatore della sicurezza rimasto ferito: deciderà autonomamente se sporgere denuncia all’autorità giudiziaria o meno, in ragione della prognosi che è inferiore al limite fissato perché le forze dell’ordine possano procedere d’ufficio.

