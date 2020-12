Amelia, ragazzo di 21 anni si toglie la vita

Dramma ad Amelia (Terni), una comunità già colpita recentemente da tragedie che lasciano il segno. Nella giornata di martedì un ragazzo di 21 anni di origini tunisine – residente ad Amelia – è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione, in una zona semicentrale della cittadina. Secondo quanto ricostruito in prima battuta dagli inquirenti – i carabinieri della Compagnia di Amelia, subito intervenuti sul posto e coordinati dal capitano Raffaele Maurizi – il ragazzo, che nel momento in cui ha compiuto il drammatico gesto si trovava da solo in casa, si è tolto la vita. Inutili, purtroppo, i soccorsi da parte degli operatori sanitari che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Alla base ci sarebbero motivi sentimentali ed in particolare una delusione patita. Dell’accaduto è stata informata la procura di Terni – nella persona del pm Matthias Viggiano – per le determinazioni e gli esami del caso, volti anche a capire quando sia avvenuta la morte del giovane. Sulla dinamica del terribile fatto non ci sarebbero tuttavia particolari dubbi.

