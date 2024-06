Amelia: ritrovato all’alba il 74enne scomparso da mercoledì pomeriggio

La scomparsa risale al pomeriggio di mercoledì e quando i familiari se ne sono resi conti, hanno denunciato subito l’accaduto ai carabinieri di Amelia. Che hanno fatto scattare le ricerche ad ampio raggio che hanno visto impegnati, dalla mezzanotte circa di mercoledì, anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni. Alla fine per il 74ene M.F. di Amelia e i suoi familiari, il finale è stato lieto. Perché l’uomo è stato ritrovato intorno alle 6 di giovedì mattina in buone condizioni di salute. Di seguito la nota del 115 ternano: «I vigili del fuoco hanno subito istituito un posto di comando avanzato e fatto intervenire, unitamente alla squadra a terra, il nucleo Sapr (droni). Circoscritta la zona di ricerca, grazie alla collaborazione dell’operatore telefonico utilizzato nel cellulare dello scomparso, le ricerche si sono, sin da subito, dirette in una determinata zona. L’autovettura del 74enne è stata poi individuata da un operatore ecologico che durante il suo lavoro si è imbattuto nel veicolo che era stato precedentemente segnalato. Vista la conoscenza, lo stesso ha avvisato i familiari che si sono recati sul posto avvistando lo scomparso. L’uomo, in buone condizioni di salute, è stato comunque affidato alle cure dei sanitari».

