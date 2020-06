Amelia, tre persone salvate dalla furia del torrente nella notte

Disagi in serie sui territori comunali di Avigliano Umbro, Montecastrilli e Amelia a causa del maltempo che nel tardo pomeriggio di lunedì ha flagellato l’intera zona. Numerosi gli allagamenti di strade, abitazioni, aziende e cantine. Colpita anche la zona industriale di Avigliano – vocabolo Rena – dove il fosso è esondato, creando problemi a non finire anche alle attività produttive.

La frana

Lungo la strada provinciale che dalla frazione di Sismano conduce invece a Todi (Perugia), nei pressi del cimitero, si è verificato uno smottamento che ha coinvolto due autovetture – non si registrano feriti – ed ha portato al blocco della viabilità. Lavoro senza sosta per la Protezione civile dei comuni coinvolti, i vigili del fuoco di Terni e Amelia, la Croce rossa di Avigliano Umbro ed i carabinieri della Compagnia di Amelia. Particolarmente colpita anche la frazione di Castel dell’Aquila (Montecastrilli).

Sfollati

Ad Avigliano si segnala anche il crollo di muri di contenimento, lungo la vecchia strada del Mannello e a ridosso del centro storico in zona ‘Morrotto’. Numerose anche le piante cadute. A Sismano, si apprende, ci sono anche delle famiglie sfollate a causa delle frane che impediscono un accesso sicuro alle rispettive abitazioni: nella serata di lunedì la Prociv ha accompagnato le persone interessate a raccogliere i beni di prima necessità in vista della notte che trascorreranno presso strutture individuate dal sistema di emergenza comunale. Fortunatamente – forse unico dato confortante – non si registrano feriti. Sul piano economico, però, ci sono danni concreti per aziende, famiglie ed anche beni pubblici.

Salvati in tre a Sambucetole (Amelia)

Nel corso della notte fra lunedì e martedì i vigili del fuoco di Amelia sono intervenuti a Sambucetole (Amelia) per salvare tre persone che, a bordo di un’auto, erano finite in difficoltà per lo straripamento di un torrente ed i problemi causati da un vero e prorio ‘fiume’ d’acqua che scendeva da una collina. Il salvataggio è stato portato a termine con tecniche Saf fluviali: un’azione complessa, rischiosa, ma condotta nel migliore dei modi.