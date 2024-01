‘Amore a Terni’ tra dediche e proiezioni. Contest social per gli studenti

Scrivere una dedica d’amore e inviarla via App. Una sorta di contest, con le migliori frasi che saranno proiettate sulle mura del centro storico: in sintesi è l’iniziativa ‘Amore a Terni’, presentata lunedì mattina nella biblioteca comunale. A curare il logo ci ha pensato La Tortuga srl di Milano. L’iniziativa vede la collaborazione tra Comune ed Umbria Energy, la società che si è attivata per sviluppare lo spazio dedicato sul proprio portale.

OTTOBRE 2023, LE DEDICHE D’AMORE PROIETTATE SU SITI TURISTICI

Marketing e tecnologia

In sostanza si potranno inviare messaggi d’amore attraverso l’app e – ci sarà una selezione – le migliori saranno proiettate sulle mura del centro storico, come ad esempio su palazzo Montani. Al contempo ci sarà la possibilità di donare cifre in favore della rete dei centri anti violenza: «Ci sta molto a cuore – ha esordito l’assessore agli eventi valentiniani Michela Bordoni – perché ci consente di uscire dal contesto cittadino grazie all’evoluzione tecnologica; è marketing. Finanzia Umbria Energy. Un progetto semplice, immediato e di impatto». Coinvolti anche gli iscritti di nazionalità stranieri alla XIII Maratona di San Valentino, in programma domenica 18 febbraio: messaggi d’amore anche da parte loro. Le proiezioni avverranno a ‘LoveLand’, a ridosso di piazza Europa, ancora in fase di allestimento. Il 17 febbraio ci saranno le premiazioni. «Ci è piaciuta l’idea e, da tradizione, tra Natale e San Valentino la presenza di UE è sempre abbastanza visibile», le parole del presidente della società Carlo Alberto Befani. In Bct per la presentazione anche l’assessore al welfare Viviana Altamura: «Molto importante la rete anti violenza, ognuno può dare il suo contributo. Non saremo noi a decidere in forma autonoma come destinare i fondi», ha specificato. «C’è spirito di condivisione».

Giulietta e Romeo

Per la Bordoni con questa iniziativa si «torna al Giulietta e Romeo dei tempi passati, si veicolano messaggi d’amore e d’amicizia promuovendo il territorio». Più lungo l’intervento del sindaco Stefano Bandecchi: «Ho sentito sempre parlare di Terni come città dell’acciaio e poco dell’amore. Terni vanta un patron che si chiama San Valentino, non è mai stato valorizzato in modo opportuno: la città potrebbe esprimere – le sue parole – attraverso il turismo dell’amore. Questo è un piccolo stratagemma, banale e semplice, ma ci fa entrare in tutto il mondo». Ovvero? «San Valentino da Terni potrà entrare in ogni cellulare, lanciamo un brand. Oggi purtroppo non si scrive più la lettera d’amore, ma si mandano messaggi. E ciò diventa un grimaldello per far entrare Terni nel mondo». Vedremo se funzionerà. L’assessore ha poi ringraziato la dirigente Grazia Marcucci ed il gruppo comunale di lavoro composto da Gian Michele Passeri, Andrea Giuseppe Stentella, Irma Taliani e Sharon Costantini: «Senza di loro non saremmo riusciti a mettere in campo tutto ciò».

Baci perugina e messaggi

Chiusura per il sindaco: «A Perugia hanno inventato i baci perugina con dentro un messaggio, a Terni lo inviano al cellulare e viene proiettato sul muro. Ci copieranno in tanti. C’è poi l’aspetto sociale importante per aiutare le donne, che possono avere necessità morali ed economiche. Terni diventa la prima città che, attraverso l’espressione d’amore, può raccogliere 50 centesimi, 1-2 euro per questo». L’iniziativa andrà avanti per l’intero mandato dell’amministrazione comunale.

Il social contest per le scuole superiori

Nel contempo il dirigente Andrea Zaccone ha firmato il via libera ad un’altra iniziativa legata al santo Patrono. Si chiama ‘Il mio San Valentino’ ed è un «social contest rivolto ai ragazzi e alle ragazze delle scuole secondarie di secondo grado del Comune di Terni, finalizzato alla realizzazione di un video che racconti la festa di San Valentino». Viene chiesto di realizzare clip che faccia emergere «con un punto di vista artistico, anche in riferimento al proprio vissuto personale, il clima che si respira a Terni, l’umore e le azioni dei suoi abitanti (turisti compresi), durante le settimane che precedono e seguono la data del 14 febbraio, giornata che vede coincidere i festeggiamenti locali per il santo Patrono e quelli internazionali legati alla festa degli innamorati». Si parla di una lunghezza tra i 30 secondi ed i 2 minuti da realizzare con smartphone e tablet e dovrà contenere «almeno un segno distintivo della città e/o del territorio di Terni (un elemento naturale, un monumento, una piazza, un edificio) e dovrà obbligatoriamente essere realizzato all’interno dei confini del Comune di Terni, nei giorni tra il 7 e il 21 febbraio 2024». Dove? La diffusione è prevista in maniera autonoma sui profili social personali (citati Facebook e Instagram) con hashtag #ilmiosanvalentinoditerni e link a @viviterni e @comunediterni. «I video ritenuti più originali saranno presentati, previo accordo con gli autori, nel corso di un evento pubblico organizzato nell’ambito degli appuntamenti per il San Valentino di Terni 2024».