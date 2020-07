Incidente, Marsciano dice addio a Paolo

Ancora una tragedia sulle strade perugine. Ancora una volta la vittima è un motociclista. A perdere la vita, domenica mattina, un imprenditore di 44 anni, residente a Marsciano: si chiama Paolo Pierassa.

NEI GIORNI SCORSI LA SCOMPARSA DI SILVANO BIANCHI

Morto al pronto soccorso

L’incidente, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, è avvenuto nei pressi dell’abitato di Migliano. Dalle prime ricostruzioni, la moto su cui viaggiava si è scontrata con un’auto. Gravemente ferito, è stato soccorso da una ambulanza, ma è poi deceduto nella sala rossa del pronto soccorso. Paolo aveva un’azienda della zona industriale di Marsciano ed era molto conosciuto. Aveva perso il papà da piccolo, un lutto che lo aveva segnato profondamente.

La nota del comune di Marsciano: «Ancora un lutto»

Quattro giorni fa, il 22 luglio, in un incidente alle porte di Perugia ha perso la vita Silvano Bianchi, 63 anni di Villanova. Questa mattina, 26 luglio, a Migliano, non distante dalla casa dove abitava, è morto in un altro incidente l’imprenditore Paolo Pierassa, di 44 anni. Entrambi questi nostri concittadini erano in sella alle loro moto e in entrambi gli incidenti è stato l’impatto con un’auto a non lasciargli scampo. Il 2020 segna così un’altra estate purtroppo tragica per gli incidenti mortali che coinvolgono motociclisti marscianesi. E il pensiero torna all’agosto del 2019 con la morte di Matteo Nulli. L’amministrazione comunale esprime il proprio profondo cordoglio e la propria vicinanza, a nome di tutta la comunità di Marsciano, alle famiglie di Silvano e di Paolo.