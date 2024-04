Ancora un incidente in via Narni: scooterista finisce in ospedale

Incidente stradale nel pomeriggio di lunedì in via Narni: il terzo in due giorni, il primo dei quali – domenica pomeriggio – ha avuto purtroppo conseguenze tragiche. L’impatto è stato fra un’autovettura Fiat Panda condotta da da un 44enne di origini indiane (K.S. le sue iniziali) ed uno scooter Piaggio 125 Liberty con in sella un uomo ternano di mezza età (S.F.). Secondo una prima ricostruzione entrambi i mezzi procedevano in direzione Terni: l’auto ha fatto per svoltare a sinistra verso il Terni Shop (altezza strada di Poscargano) e lo scooter, in fase di sorpasso, è finito contro il veicolo. Il conducente del motociclo, dolorante ad una spalla ma cosciente, è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale. Sul posto, per i rilievi, si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni. In prima battuta sono intervenuti i poliziotti della squadra Volante della questura.

