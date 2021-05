‘Andiamo a prenderci la Supercoppa a Terni’

«Chiudere con una partita del genere è molto bello perché si affrontano in un derby le due squadre migliori. Noi siamo orgogliosi di aver riportato il Perugia dove merita, ma domani abbiamo questo impegno importante e vogliamo vincere. Di fronte abbiamo un avversario che ha fatto un campionato straordinario ma andiamo a Terni con la consapevolezza della nostra forza, non dobbiamo pensare siano imbattibili», così Fabio Caserta in conferenza stampa.

«Non guardo alle rivalità dei tifosi»

«Io faccio l’allenatore, non faccio gli screenshot dei tifosi, è normale che ci sia rivalità e gli sfottò e che loro si sentano più forti ma non è una cosa che mi riguarda. La squadra si carica in altro modo. Se questa partita non andrà bene non avremo rovinato nulla, sarà una stagione straordinaria comunque per quello che abbiamo fatto. Chi ha due risultati su tre ha sempre un vantaggio, ma per come siamo fatti noi andare con l’obbligo di vincere è una cosa positiva. Il nostro Dna dice che quando abbiamo fatto calcoli abbiamo steccato come a Padova o nei recuperi».

Gli ultras alla partenza

Nel pomeriggio, i tifosi del Perugia saluteranno la squadra alla partenza per Terni. Sarà un ‘saluto’ e un omaggio per la fine della stagione, considerando che poi ci sarà il ‘rompete le righe’. L’appello e a rispettare il distanziamento soprattutto verso i giocatori, che hanno già fatto il tampone.

Le ultime sulla squadra

Fuori Angella e Burrai (si sono operati in settimana per una frattura alla mano e per un’ernia), ma anche Negro e Moscati. Gli altri dovrebbero esserci. In dubbio solo Bianchimano che lamenta un dolore per una distorsione alla caviglia.