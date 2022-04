«Angelo aiutava tutti. Ora sta a noi aiutare»

In attesa di sapere se verrà eseguita l’autopsia e quando si terranno i funerali di Angelo Nulli, la cui salma verrà cremata, i colleghi di lavoro e gli amici del 47enne ternano – operaio Ast residente a San Gemini – che domenica sera ha perso la vita nell’incidente stradale accaduto all’incrocio fra via del Raggio Vecchio e via del Lanificio, lo ricordano con affetto e dando vita anche ad una raccolta di fondi a sostegno dei suoi cari in un momento così difficile.

Il ricordo

«Angelo era una persona speciale – scrivono -, con un animo nobile e sempre disposto all’aiuto del prossimo, una persona a cui stava a cuore il destino del mondo intero. Siamo ancora sgomenti e increduli, consapevoli però che tutti i momenti passati insieme saranno un tesoro che porteremo sempre con noi come per chiunque lo conosceva».

La raccolta di fondi

«Come amici e colleghi di Angelo – proseguono – abbiamo organizzato una raccolta fondi rivolta alla sua compagna Alessandra e alla sua bimba Sara. A nome del capoturno della squadra di appartenenza di Angelo, abbiamo aperto una PostePay Evolution su cui far convogliare tutte le offerte che chiunque avesse intenzione di donare». Le donazioni si possono fare sia tramite ricarica o bonifico intestati a Fabrizio Martelli: ricarica tramite il numero 5333 1711 6275 9795 – Bonifico su Iban IT08V3608105138268479368499.