Terni, tragico schianto: muore in scooter mentre va al lavoro. Dolore per Angelo

Tragico incidente stradale nella serata di domenica a Terni, intorno alle ore 21.30, all’incrocio fra via del Raggio Vecchio e via del Lanificio, a due passi dal centro. L’impatto, particolarmente violento, è stato fra un furgonato Fiat Scudo condotto da un uomo di 47 anni (B. A. le sue iniziali) originario delle Filippine e residente a Terni, che viaggiava insieme ad una donna maggiorenne, ed uno scooter Suzuki Burgman con in sella un coetaneo ternano.

Morto sul colpo

L’autocarro proveniva da via del Lanificio mentre il motociclo procedeva lungo via del Raggio Vecchio. Lo scooterista – Angelo Nulli Rinalducci, operaio Ast residente a San Gemini – ha purtroppo perso la vita sul colpo: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, causato dalle gravissime lesioni riportate nell’impatto.

Le indagini

Sul posto, oltre agli operatori del 118, si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni con personale del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti, per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica del drammatico sinistro. Sotto shock il conducente del Fiat Scudo, assistito dai sanitari dell’ambulanza. L’accaduto è ovviamente destinato a finire all’attenzione dell’autorità giudiziaria nella persona del sostituto procuratore Camilla Coraggio. L’incrocio in questione, nel corso del tempo, è stato già teatro di diversi incidenti, in alcuni casi gravi: una situazione di pericolo più volte rimarcata anche dai residenti della zona.

Dolore

Angelo Nulli Rinalducci lascia la compagna e una figlia in tenera età. Stava andando al lavoro in acciaieria e avrebbe preso servizio alle 22 per il turno di notte. Sconcerto e dolore fra i colleghi di lavoro, i primi a temere che potesse essere accaduto qualcosa di grave, non vedendolo arrivare. Ma la scomparsa del 47enne, grande tifoso della Ternana e da sempre legato ai valori di uguaglianza, solidarietà e impegno sociale, ha colpito i tanti che lo conoscevano anche per le sue qualità umane, di uomo buono, sempre disponibile con tutti, dal carattere che era impossibile non apprezzare.

LE IMMAGINI DELL’INCIDENTE