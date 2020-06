Antimafia, sequestrata villa a pregiudicato

Una villa con piscina a Bastia Umbra dal valore di mezzo milione di euro. Era posseduta in forma illecita da un pluripregiudicato perugino ed è stata sequestrata giovedì mattina dagli operatori della divisione Anticrimine della questura e dai militari del Gruppo d’investigazione sulla criminalità organizzata della Finanza. Il blitz è scattato in seguito al monitoraggio eseguito nei confronti di soggetti residenti in Umbria considerati socialmente pericolosi.

Cosa non andava

L’uomo era specializzato nel commettere truffe, insolvenze fraudolente, furti e ricettazione e, per questo motivo, era già sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. I militari hanno ricostruito la situazione reddituale, economica e patrimoniale del soggetto e del nucleo familiare: non quadravano i conti tra ciò che dichiarava ed il patrimonio immobiliare acquisito, ritenuto di provenienza ingiustificata. Il provvedimento di sequestro è stato emesso dal tribunale di Perugia ed i beni confiscati sono stati presi in possesso dall’amministrazione giudiziaria: in un secondo momento saranno assegnati all’agenzia nazionale, per poi essere affidati a coloro (Regioni, Province, Comuni, associazioni, cooperative) che sono in grado di restituirli alla cittadinanza tramite servizi, lavoro e attività di promozione sociale.