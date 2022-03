Anziana assalita e rapinata dell’auto nel parcheggio dell’ospedale

Il fatto è accaduto di pomeriggio – intorno alle ore 17 – nel parcheggio dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia, all’uscita dal Cup. Dopo aver prenotato una visita, una donna di 76 anni stava salendo a bordo della sua Fiat Panda ma è stata spintonata e gettata a terra da due balordi che, vestiti di scuro, le hanno portato via il veicolo. Una rapina in piena regola, in seguito alla quale sono intervenuti i poliziotti del posto fisso del nosocomio e che ha visto la donna soccorsa dai sanitari, per una prognosi di alcuni giorni in ragione delle contusioni riportate ad un braccio e ad una gamba, oltre al grande spavento. Le indagini ora vanno avanti, valutando anche le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti, per capire chi abbia agito senza alcuno scrupolo. A riportare la notizia è il quotidiano ‘Il Messaggero – Perugia‘.

