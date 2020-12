Anziana lasciata sola. La badante era morta

Si poteva pensare ad un caso di abbandono di persona non autosufficiente, ma in realtà la signora ucraina era morta in casa. Da sola. E nessuno se n’era accorto.

Chiamati i carabinieri

Da due giorni rimasta sola, senza che nessuno l’accudisse, una anziana ha prima provato a telefonare alla badante; poi, non ricevendo risposta, ha avvertito i carabinieri. I militari, ricevuto dalla stessa donna l’indirizzo della donna, in centro, sono arrivati sul posto e sono entrati utilizzando le chiavi in possesso di una vicina di casa.

Morta da sola e senza che nessuno se ne accorgesse

Dopo essere entrati hanno fatto la tragica scoperta: la donna è stata trovata morta, apparentemente per cause naturali. I carabinieri hanno così chiamato i sanitari del 118, che hanno provveduto a trasferire il corpo della donna in ospedale, per le verifiche e i controlli del caso. Nessuno, prima dell’anziana accudita, aveva denunciato l’anomala assenza.