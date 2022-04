Aps Montelaguardia e scuole insieme per dfendere la natura

L’associazione ricreativa APS Montelaguardia, insieme alla scuole dell’infanzia ‘JJ Rosseau’ ed alla scuola primaria ‘Vittoria Formica’, hanno aderito al progetto ‘Adotta un albero’. Venerdì 22 aprile sono stati piantati alcuni alberi dei 18 in programma ed offerti dal Comune di Perugia. Alla cerimonia erano presenti le autorità comunali con il vice sindaco Gianluca Tuteri, gli assessori Leonardo Varasano e Otello Numerini, il consigliere comunale Gino Puletti. In campo anche la vice preside Paola Ceccarelli mentre il presidente dell’associazione ricreativa Cesare Rotini, assente per motivi di salute, è stato rappresentato dal socio dell’associazione Massimo Pici che ha fatto gli onori di casa e ha mediato l’incontro. «L’iniziativa – spiegano gli organizzatori – rappresenta un piccolo ma significativo contributo all’equilibrio della nostra madre terra, proprio in occasione della ‘Giornata della terra’. Con questo gesto anche le due scuole e l’associazione di Montelaguardia vogliono fare la loro parte per il mantenimento dell’ambiente». Il presidente Rotini, che da diverso tempo aggrega soci usando come collante progetti e proposte che uniscono il valore della solidarietà a quello dell’ambiente, si augura che «questo piccolo esempio serva per incentivare tutti a fare la propria parte per il rispetto dell’ambiente, che è anche la nostra unica casa comune, questa bellissima Terra».

