Arezzo-Perugia 0-1 Segna il solito Kouan

Doveva andare al Brescia, ma alla fine è rimasto è ha regalato al Grifo i primi punti in serie C, come già aveva fatto in diverse occasioni in serie B. Parliamo di Christian Kouan all’undicesimo del secondo tempo dopo una conclusione di Murano ribattuta. Lo stesso centrocampista ha colpito una traversa.

Caserta: «Tre punti importantissimi»

«Vincere fa morale oltre a fare punti – dice il tecnico – lo sanno tutti che noi siamo partiti in forte ritardo ma la squadra ogni giorno che passa migliora. La disponibilità dei ragazzi mi permette tanto. Oggi giocare una partita con il mercato in corso non era facile. Sono molto contento. Per 25 minuti avevamo fatto una grandissima partita, poi l’Arezzo è venuto fuori, è stato bravissimo Andrea (Fulignati) a fare una grandissima parata. Era importante fare una grande prestazione ma sooprattutto fare punti».

«Il Perugia deve giocare così, togliersi le vesti da favorita e lottare partita dopo partita, palla su palla, dobbiamo scendere in campo col giusto atteggiamento. È questo che chiedo alla squadra e per ora mi stanno seguendo».

Caserta: «Mercato non mi interessava, voglio impegno»

«Mercato? Non mi piace parlarne. Al momento, per fortuna, è finito. Questi sono momenti in cui cala l’attenzione. Tanti calciatori ci pensano. Ora è inutile pensare a cosa potevamo fare. Siamo questi, dobbiamo remare tutti dalla stessa parte. Sono contento di chi è arrivato, si metteranno a disposizione».

IL TABELLINO

Arezzo: Tarolli, Mosti, Nader (25′ st Maggioni), Males, Borghini (12′ pt Cipolletta), Baldan, Luciani, Foglia (16′ st Pesenti), Sane (1′ st Merola), Cutolo, Bortoletti.

Allenatore: Potenza.

A disposizione: Loliva, Bonaccorsi, Sportelli, Gilli, Raja, Picchi, Belloni, Sussi.

Perugia: Fulignati, Rosi (28′ st Cancellotti), Angella, Burrai, Melchiorri (12′ pt Elia), Dragomir (17′ st Sounas), Murano (28′ st Bianchimano), Crialese, Falzerano, Negro, Kouan.

Allenatore: Caserta.

A disposizione: Baiocco, Sgarbi, Lunghi, Moscati, Tozzuolo, Rigen.

Arbitro: Luca Zufferli di Udine (Cataldo di Bergamo – Ceccon di Lovere) IV° ufficiale: Maranesi di Ciampino

Rete: 11′ st Kouan

Ammoniti: Mosti, Nader, Kouan