Arrone, 29enne arrestato per droga

Macedone, 29enne disoccupato e residente ad Arrone. È lui ad essere stato arrestato dalla polizia di Stato di Terni – elementi raccolti dalla sezione antidroga della squadra Mobile – in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale: l’accusa è di spaccio di sostanze stupefacenti. Numerose le testimonianze raccolte dai clienti ternani e reatini dell’uomo.

I precedenti

Il 29enne era già stato arrestato a gennaio per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: si era scagliato contro gli agenti – ferendoli – dopo che era stato denunciato per atti persecutori nei confronti della ex compagna. Lo scorso maggio ancora guai con deferimento per aver aggredito insieme ad un suo connazionale un 30enne ternano: quest’ultimo ne era uscito con la rottura di un timpano. In seguito a tutto ciò l’ufficio immigrazione ha fatto scattare l’avvio del procedimento per la revoca del permesso di soggiorno a causa della pericolosità sociale.