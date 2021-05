Arrone, casa in fiamme nel centro storico: l’ombra del dolo

Intervento dei vigili del fuoco del comando di Terni all’alba di giovedì 27 maggio, nel centro storico di Arrone e su richiesta di un passante che si è reso conto di ciò che stava accadendo. Una casa, abbandonata e disabitata, ha preso fuoco per cause in corso di accertamento. L’intervento degli uomini del 115 è stato piuttosto complesso, in ragione della posizione dell’immobile, raggiungibile attraverso i vicoli soltanto a piedi e non con gli automezzi. In corso di valutazione eventuali danni strutturali all’edificio: i pompieri sono comunque riusciti ad evitare che le fiamme si propagassero ad altri adiacenti e nessuno è rimasto coinvolto nell’accaduto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso e spetterà al nucleo di polizia giudiziaria del 115, di concerto con gli altri organi inquirenti, stabilire le cause del rogo. Il sospetto – visto lo stato di abbandono dell’abitazione – è quello del gesto doloso.

