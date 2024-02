Arrone, l’under 30 Nardini ci prova: candidato a sindaco

«Sarà alla guida di una lista civica trasversale che si porrà come alternativa all’attuale amministrazione». Così viene presentata la candidatura a sindaco di Arrone del giovane Tomas Nardini, da tempo nella squadra di AP: «Arrone, viste le condizioni di impoverimento economico e sociale in cui versa ormai da troppo tempo, necessita di un radicale cambiamento. La visione di una figura giovane – viene specificato – e fuori dagli schemi obsoleti della politica tradizionale rappresenterà una opportunità concreta di rinascita per un territorio privo di una visione strategica di sviluppo e sopraffatto dalle logiche spartitorie che hanno portato ad un progressivo isolamento rispetto agli altri comuni della Valnerina ternana». L’attuale guida del governo cittadino è in mano a Fabio Di Gioia.

