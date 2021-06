Arrone, malore fatale per un 50enne sulla porta di casa

Tragedia nel primo pomeriggio di venerdì ad Arrone (Terni), dove un 50enne del posto – P.F. le sue iniziali – ha accusato un grave malore proprio mentre stava rientrando nella propria abitazione, in via del Mattatoio. Sul posto si sono portati gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo – dopo aver ripetutamente tentato il massaggio cardiaco – ed anche i carabinieri del comando provinciale di Terni. Spetterà a quest’ultimi, di concerto con l’autorità giudiziaria nella persona del pm Giulia Bisello, accertare le cause della morte che sarebbe avvenuta per cause naturali.

