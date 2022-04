Arrone: rapina a mano armata al Conad di via Marconi. Picchiato il titolare

Rapina a mano armata intorno alle ore 20 di venerdì sera, in orario di chiusura, al supermercato Conad City di via Marconi, ad Arrone (Terni). In azione – si apprende – tre soggetti a volto coperto ed armati che hanno minacciato il personale presente in quel momento, per poi mettere le mani sull’incasso della giornata, si stimano alcune migliaia di euro. Secondo quanto ricostruito, il titolare avrebbe cercato di opporsi all’azione criminale ma sarebbe stato malmenato, tanto da rendere necessario l’intervento del 118 per le cure del caso. Momenti di terrore finiti con la fuga dei malviventi, forse assistiti da un ‘palo’. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri del comando provinciale di Terni.

Articolo in aggiornamento