Asm Terni, la bolletta Taric e l’appello’: «Attivate quella web»

Una sensibilizzazione per superare la bolletta cartacea attraverso un gesto di «responsabilità e rispetto per il nostro territorio e per l’intera comunità». C’è questo obiettivo alla base del primo lancio della campagna di comunicazione Asm Terni riguardante le iniziative di sostenibilità: si parla in particolar modo di uno degli argomenti più ‘caldi’ del periodo, la Tariffa rifiuti corrispettiva (Taric).

‘L’appello’, le file ed il ritardo

«Asm Terni, multiutility da sempre attenta alla sostenibilità ambientale dei territori nei quali opera, ricorda a tutti i clienti che è possibile attivare il servizio di bolletta web per la Taric (invio fattura tramite mail). Basterà compilare l’apposito modello di richiesta disponibile nell’area modulistica del sito www.differenziataterni.it, accertandosi dapprima di aver selezionato il Comune di interesse. Il modulo dovrà essere compilato ed inviato ad Asm Terni tramite posta elettronica (email) o posta elettronica certificata (Pec). In alternativa si potrà contattare da telefono fisso il numero verde Taric 800.215.501 oppure da telefono cellulare il numero 0744.300.369. Passare al servizio di bolletta web, oltre a ridurre i tempi di gestione delle proprie utenze, azzera il rischio di ritardo nel recapito delle fatture, evita le file agli sportelli e garantisce la possibilità di consultazione della documentazione nell’apposita area riservata ai clienti, ma soprattutto riduce gli impatti ambientali legati alla produzione e consegna della fatture». I cittadini ternani di questo argomento ne sanno qualcosa in linea di massima.