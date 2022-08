Assale l’ex compagna nel ristorante dove lavora. Lei si ribella e lo denuncia alla polizia

Un 47enne è stato colpito dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento’all’ex compagna, vittima dei suoi maltrattamenti, su ordine del gip di Perugia e a seguito dell’indagine condotta dagli agenti del commissariato di polizia di Assisi.

Paura al ristorante

Lo scorso 24 luglio la polizia di Stato era intervenuta presso il posto di lavoro della donna – un ristorante – perché l’uomo, ubriaco, stava dando in escandescenze fra insulti e minacce, arrivando al punto di tirarle contro bicchieri e bottiglie. Una condotta che aveva creato il panico fra i clienti del locale, in parte fuggiti per evitare guai.

«Numerose vessazioni fisiche e psicologiche»

Il giorno seguente la donna si era decisa a sporgere denuncia, facendo emergere quelle che la procura perugina definisce «le numerose vessazioni fisiche e psicologiche perpetrate nell’ultimo periodo dall’indagato. Secondo quanto riferito dalla vittima, il 47enne – affetto da una gelosia ossessiva e morbosa – non accettando la fine della loro relazione, era solito molestare gli amici della donna sui social network per avere informazioni sulla sua vita privata. È emerso che l’uomo, anche in presenza di altre persone, si era ripetutamente lasciato andare a minacce, aggressioni verbali e fisiche contro l’ex compagna procurandole uno stato di sofferenza, depressione e paura».

‘Bombardata’ di messaggi

«I comportamenti persecutori – osserva la procura di Perugia – erano proseguiti anche attraverso l’uso del telefono e dei social network. L’indagato, infatti, in più occasioni aveva mandato all’ex compagna messaggi di insulti – anche a carattere intimidatorio – che avevano costretto la donna a bloccarlo. In ragione della gravità degli episodi, terminati gli accertamenti della polizia di Stato e ricostruita compiutamente la vicenda, la procura della Repubblica di Perugia ha contestato all’uomo il reato di maltrattamenti in famiglia, facendo richiesta di applicazione di una misura cautelare a suo carico». Ora non potrà avvicinarsi all’ex compagna, ai luoghi che abitualmente frequenta, e non potrà più comunicare con lei in alcun modo. Pena l’applicazione di misure ancora più restrittive.