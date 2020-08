Assaltano parcometro alla Cascata: denuncia per tre ternani

In tre – tutti di Terni, nullafacenti e di età compresa fra 39 e 49 anni – nella notte fra sabato e domenica hanno tentato l’assalto una colonnina di quelle utilizzate per pagare i parcheggi al belvedere inferiore della Cascata delle Marmore. Forse sperando che il consistente afflusso turistico di questi giorni, potesse fruttargli un bel colpo. Invece sono stati colti sul fatto dai carabinieri del Nor di Terni e per loro è scattata la denuncia a piede libero per furto aggravato.

Il gioco non è valso la candela

«Il danno più rilevante – spiega la nota della Compagnia carabinieri di Terni – è stato riportato dalla colonnina, di proprietà della società TerniReti. Magrissimo, invece, il bottino: solo 5,80 euro che certamente non sono valsi il ‘rischio d’impresa’. Fortunatamente il personale della società aveva messo al sicuro l’incasso, pari a circa 600 euro, qualche ora prima». I carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti immediatamente, bloccando i tre subito dopo aver commesso il fatto e non lasciandogli neppure il tempo di tentare una fuga. Il denaro è stato recuperato e gli arnesi da scasso sono stati posti sotto sequestro.