Assenteismo al Comune di Foligno: condannato a pagare

L’assenteismo dal lavoro in serie, fra aprile e luglio 2015, è costato una condanna di fronte alla Corte dei Conti dell’Umbria ad un ex dipendente del Comune di Foligno – ora in pensione – di 69 anni (E.B. le sue iniziali). In seguito ai fatti, documentati anche dalla Guardia di Finanza folignate, l’uomo dovrà versare 12.806 euro all’ente fra retribuzione indebitamente percepita e il danno di immagine causato con la sua condotta. In un’occasione, era il 16 luglio del 2015, il dipendente era stato anche filmato dalle Fiamme Gialle mentre si intratteneva in un bar di piazza della Repubblica, insieme ad altre persone, durante l’orario di lavoro e nonostante fosse formalmente in servizio. Inutili anche i solleciti inviatigli dal Comune, più volte, via e-mail, nonostante i quali l’uomo aveva continuato ad alternare assenteismo a giorni di malattia.

