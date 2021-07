Assisi, donna di 90 anni in scooter muore in un incidente stradale

Incidente mortale nel tardo pomeriggio di domenica in via Isola Romana, tra Bastia Umbra e Assisi, nella zona di Santa Maria degli Angeli. Nel sinistro sono rimaste coinvolte un’autovettura ed uno scooter con in sella una donna di 90 anni di Bastia Umbra. Quest’ultima, finita a terra, è stata soccorsa dagli operatori del 118 ma, purtroppo, è deceduta durante il trasporto all’ospedale di Perugia. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani di Assisi per la gestione del traffico e della viabilità. Non è escluso che all’origine del sinistro ci sia stato un malore accusato dall’anziana, molto conosciuta in zona.

