Malore sul sentiero: muore escursionista 48enne

Tragedia nella giornata di lunedì sul sentiero 362 di Fosso del Marchetto, ad Assisi (Perugia). Un escursionista di 48 anni ha perso la vita dopo aver accusato un grave malore, nonostante i soccorsi. A ricostruire l’accaduto è il Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria, in una nota: «Poco dopo ore 13 siamo stati allertati e ci siamo portati sul posto con due squadre composte da tecnici, operatori e sanitari e l’elisoccorso del 118 Icaro 02 con a bordo un anestesista rianimatore, un infermiere ed un tecnico di elisoccorso del Sasu. Una volta raggiunto l’uomo, geolocalizzato dal tecnico di centrale del Sasu presente all’interno della centrale 118, nonostante i sanitari abbiano tentato di rianimarlo, non si è potuto che constatarne il decesso». Una volta ricevute le autorizzazioni per lo spostamento della salma, gli operatori del Soccorso alpino l’hanno trasportata, mediante tecniche alpinistiche, fino al carro funebre. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Assisi.

