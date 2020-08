Un incendio si è sviluppato nella notte tra martedì e mercoledì – intorno alle 5 – in un ristorante a Santa Maria degli Angeli, all’altezza dell’uscita della strada statale 75 Centrale Umbra. L’immediato intervento dei vigili del fuoco ha evitato danni peggiori: nelle vicinanze c’era anche una bombola Gpl e gli uomini del 115 hanno terminato le operazioni alle 7.45 dopo oltre due ore. Sono in corso gli accertamenti per capire ciò che ha fatto partire le fiamme.

